Aalsterse app maakt Songfestival interactief SPOTT BOUWT VOORT AAN INTERNATIONALE BEKENDHEID RUTGER LIEVENS

12 mei 2018

02u26 1 Aalst De Aalsterse start-up Spott maakt van deze editie van het Eurovisiesongfestival de meest interactieve ooit. Dankzij de technologie van Spott kunnen kijkers overal ter wereld liedjes downloaden, hun favoriete artiesten leren kennen en zelfs ontdekken wie hun outfit heeft ontworpen.

Jonas De Cooman en Michel De Wachter zijn de uitvinders van de applicatie Spott, waarvan het hoofdkwartier zich aan Hertshage in Aalst bevindt. Via Spott kan je producten kopen die je opmerkt tijdens het tv-kijken of tijdens een film in de bioscoop. Het Eurovisiesongfestival is niet de eerste grote speler waar Spott mee samenwerkt. Het bedrijf werkt ook voor wereldberoemde tv-shows als NCIS, New Girl, Bones en films als Fifty Shades, Pitch Perfect 3, enkele Twilight- en Star Wars-films. De Aalsterse bedenkers van Spott kregen al nationale en internationale prijzen: DataNews StartUp of the Year Award 2017, een gouden AMMA Award als 'Innovation of the Year 2017', de Innovation Award van Microsoft, de Mediahoneypot Award for Media Innovation of 2017 en de Cable Labs Award for Best Media Innovation of 2017.





Het ontging ook de organisatoren van het Eurovisiesongfestival niet. Spott mocht voor hen de website toegankelijker en interactiever maken. Kijkers van het Songfestival zullen dankzij Spott meer te weten komen over de artiesten, de landen en kledingontwerpers. "Bezoekers van de website van het Eurovisiesongfestival zullen updates ontvangen over de artiesten en nog voor de shows beginnen, kunnen ze op ontdekkingstocht gaan. Op het officiële Youtube-kanaal zal interactie mogelijk zijn via links onder de video's van elke show, die bekeken zullen worden door miljoenen fans", zeggen De Cooman en De Wachter. "Door hen van relevante informatie te voorzien, transformeert Spott het kijken naar het Songfestival van een passieve naar een interactieve ervaring. Door de app wordt de nieuwsgierigheid naar designers, songteksten en landen onmiddellijk in actie omgezet."





Persoonlijker

Volgens het Aalsterse duo kan de toeschouwer zo nog meer op een persoonlijke manier van het Songfestival genieten. "Het voordeel is dat het publiek meer geëngageerd is. Toeschouwers kunnen omgaan met hun favoriete songs en artiesten op een diepere en meer persoonlijke manier. We zijn echt enthousiast dat we samen met het Eurovisiesongfestival het publiek van een globaal cultureel evenement een nieuwe ervaring mogen schenken", zeggen De Cooman en De Wachter.





Spott werd gelanceerd in 2016 en won vorig jaar de Aalsterse ondernemersaward. Schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V) is terecht fier op dit Aalsters talent. "Hoe cool is dat? Alweer een internationale doorbraak voor Spott. Geweldig goed bezig", zegt ze.