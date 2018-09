Aalsters Vlaams Belang met Geert Wilders op de foto Rutger Lievens

17u58 1 Aalst De Nederlandse politicus Geert Wilders bezocht vandaag Antwerpen en ontmoette er ook de Vlaams Belang-afdeling van Aalst. Wilders was in Antwerpen op vraag van Filip Dewinter.

Het veiligheidsniveau in de stad werd verhoogd naar 3 en het waterkanon stond klaar. Op het etentje met Wilders slaagden de Aalsterse VB'ers een foto te nemen met hun held. "Aalst en Antwerpen tegen de Islamisering van onze steden!", aldus Steve Herman van VB Aalst. "Geert Wilders kwam in Antwerpen om Vlaams Belang Antwerpen te steunen voor de gemeentetaadscampagne. In de rand van deze activiteit waren de Aalsterse topkandidaten uitgenodigd voor een kort moment met Geert Wilders over de dreigende Islamisering van onze grote steden, waaronder Aalst", zegt Steve Herman.

"De boodschap was : In Aalst moet Vlaams Belang het doen, want anders zal het niemand doen. Voor onze vrijheid, voor onze manier van leven en onze identiteit. Boodschap ontvangen en begrepen, wij zijn er klaar voor. Zoals Filip Dewinter het zei : ook in Aalst moet de N-VA er niet uit, maar het Vlaams Belang moet ermee in. We reiken de hand!", zegt Herman.