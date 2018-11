Aalsters burgemeester D’Haese na knieval van CD&V en njet van sp.a: “Ik beraad me” Rutger Lievens

30 november 2018

19u56 0 Aalst N-VA, Open Vld en Lijst A: die partijen zitten nog aan de onderhandelingstafel na twee bewogen dagen in de Aalsterse politiek. Vandaag besliste sp.a na een verkennend gesprek toch niet aan de onderhandelingen te beginnen. CD&V deed een knieval en beloofde voortaan een constructieve houding.

Eigenlijk was het al gek dat sp.a inging op de uitnodiging van burgemeester D’Haese om een verkennend gesprek te hebben woensdagavond. Wat valt er te verkennen als je als partij vier jaar geleden gesplitst bent en uit de meerderheid bent gestapt omdat je niet wil besturen met N-VA en schepen Karim Van Overmeire? En zou sp.a’er Van de Putte dan de plooien met de oude kameraden van Lijst A zomaar gladstrijken en collegiaal met hen samenwerken in het nieuwe schepencollege? Toch was het eventjes spannend, want in Antwerpen wordt gewerkt aan een ‘Bourgondische’ coalitie met sp.a en je weet nooit wat voor afspraken er worden gemaakt op nationaal niveau.

Maar: “Sp.a Aalst ziet het sterk sociaal, progressief en groen programma waarmee ze naar de kiezer trok niet verzoenbaar met een rechtse coalitie die aankondigt een nog rechtser beleid te willen voeren. Sp.a gaat dan ook niet in op de vraag tot verdere gesprekken.” Met die boodschap koos Sam Van de Putte voor de oppositie.

Knieval

Deze ochtend was er al een persbericht van CD&V binnengelopen, een digitale knieval. “Na de gemeenteraad van deze week kwam de CD&V-fractie bij elkaar. De nieuw samengestelde fractie van CD&V bestaande uit zes verkozen fractieleden, geeft een krachtig signaal dat we constructief willen blijven meewerken aan de nieuwe bestuursploeg. Onze onderhandelaars worden gevraagd te werken naar een sterk resultaat”, schreef CD&V.

Met andere woorden, de partij doet de aanvallen in de laatste gemeenteraad van CD&V’er Bart Van Lysebeth af als een soloslim. “Van Lysebeth is niet meer verkozen, de nieuw verkozen gemeenteraadsleden zullen wel constructief kunnen samenwerken”, zo staat er in het persbericht. CD&V heeft gegokt en verloren met haar ‘oppositie in de meerderheid’ en wil terugkeren naar de onderhandelingstafel, maar dat zal met de billen bloot zijn. Als we aan Christoph D’Haese vragen of CD&V opnieuw welkom is, houdt hij het bij: “Ik beraad mij.”

Coalitie van N-VA, Open Vld en Lijst A?

Zitten na de afvallingsrace nog aan de onderhandelingstafel: N-VA, Open Vld en - jawel - Lijst A. Die laatste partij is net als sp.a na de laatste gemeenteraad gecontacteerd door D’Haese. Lijst A heeft altijd loyaal samengewerkt met N-VA de voorbije zes jaar, dus er is vertrouwen. Alleen heeft de partij iets te weinig zetels: twee. Een coalitie van N-VA, Open Vld en Lijst A heeft samen 22 zetels en dat is krap. Als deze partijen met drie een coalitie willen vormen, zullen er gesprekken moeten gevoerd worden met de oppositie over gedoogsteun.

Skype

Hoe deze Aalsterse politieke thriller afloopt? Geen gemeenteraadslid dat er geld durft op in te zetten. Misschien is er dit weekend wel een Skypegesprek tussen Christoph D’Haese en Lander Wantens van Groen, die op klimaatfietstocht is vertrokken naar Polen middenin deze politieke crisis. Of vormen ze een coalitie met N-VA, Open Vld, Lijst A én CD&V? We kunnen alleen maar hopen dat de formateur het zelf nog weet.