Aalstenaars tonen warm hart Pascal (achteraan links) heeft 24 uur aan een stuk belot gespeeld in Cimorné. Aalst Zowel aan de wielerpiste Cimorné als aan de Pieter Van Aelst lieten mensen hun warm hart zien tijdens het voorbije kerstweekend.

In de Pieter Van Aelst-winkelgalerij was er het slot van een maand 'Warm Up'. "We haalden in totaal 3.650,43 euro voor de goede doelen van de Warmste Week en 6.515 euro voor Schoonderhage vzw", zegt Yoshi Vervaet van Warm Up.





"Eén maand lang van 22 november tot 22 december 2017 stonden zorg en welzijn in de kijker in de stad Aalst. Meer dan veertig diensten werkzaam in de sector zorg en welzijn stelden zich interactief voor. 5.000 flyers en brochures werden verspreid aan passanten en geïnteresseerden. Meer dan 2.500 bezoekers brachten een bezoekje aan onze winkel", zegt hij.





Belotten

Ook in Cimorné was er veel warmte. Daar werd er 24 uur op de wielerpiste gereden, 24 uur darts gespeeld, 24 uur plaatjes gedraaid en 24 uur belot gespeeld. Hoeveel er in Cimorné opgehaald is voor goede doelen vzw Shelter en vzw jeugdzorg De Vlier moet nog blijken. "Met mijn belotspelletjes heb ik alvast 720 euro verzameld", zegt belotter Pascal De Strooper. "In totaal speelde ik 60 boompjes", zegt hij. Tom Calloens, de man achter het event, denkt dat er waarschijnlijk meer is opgehaald dan de 10.151 euro van vorig jaar. (RLA)