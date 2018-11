Aalstenaars halen goud en zilver op BK gewichtheffen Rutger Lievens

13 november 2018

14u35 2 Aalst Twee Aalstenaars hebben het podium gehaald op het Belgisch kampioenschap gewichtheffen in Gent. Tibo Dierickx werd Belgisch kampioen, Isabelle Steenhaut haalde zilver.

De organiserende club Olympic Gent viert dit jaar haar zeventigjarig bestaan en wordt gesponsord door onder andere het Aalsterse bedrijf Multiminds. 79 deelnemers uit verschillende clubs uit België deden mee en onder hen ook twee Aalstenaars. Bij de kadetten werd Tibo Dierickx (12) Belgisch kampioen. Hij behaalde zijn gouden medaille met 49 kilogram in snatch en 65 kilogram clean & jerk, een verbetering van 6 kilogram ten opzichte van het Vlaams kampioenschap eind september. Tibo treedt aan in categorie -62 kilogram.

Bij de dames in categorie -75 kilogram behaalde Isabelle Steenhaut de tweede plaats met succesvolle snatch van 52 kilogram en clean & jerk van 70 kilogram. Dit is een evenaring van haar persoonlijk record waarmee ze in september ook Vlaams kampioene werd. Beide atleten trainen zowel in Gent op de club en in Crossfit Aalst.