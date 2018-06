Aalstenaar schminkt zich "als Lukaku" en haalt internationale pers 30 juni 2018

02u50 0 Aalst Twee Aalstenaars hebben de internationale pers gehaald nadat een van beide personen zich liet schminken als Lukaku om zo naar de match tussen Engeland en België te gaan kijken.

Jeroen Buggenhoudt trok naar Rusland samen met een vriend.





In de luchthaven van Kalinigrad postte Jeroen enkele foto's op zijn Instagrampagina waar te zien was dat een vriend uit Herdersem het shirt van Romelu Lukaku droeg en zich liet zwart schminken in een winkel van de luchthaven. De 'Daily Mail' pikte het bericht op en noemde de verkleedpartij beledigend. Ze vroegen zich af hoe het mogelijk was dat de jongemannen zo in het stadion waren binnengeraakt.





Meerdere foto's verschenen, waarin de geschminkte jongeman zelfs poseert met de winkeleigenaars.





(KBD)