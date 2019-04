Aalstenaar (38) verlamd na ongeval tijdens motorcrossen: “Toch wil ik zo snel mogelijk trainen voor triatlon” Koen Baten en Ken Standaert

06 april 2019

16u07 2 Aalst Op 24 maart sloeg het noodlot toe voor Steve -Henny Keppy- Keppens (38) uit Aalst. De man was gaan trainen op het motorcrossterrein in het Nederlandse Rilland, toen hij met zijn crossfiets verkeerd neerkwam na het nemen van een heuvel. De man had enkele ribben gebroken en een klaplong, maar ook enkele ruggenwervels gebroken waardoor hij na tien minuten geen gevoel meer had in zijn benen. Al snel werd duidelijk dat hij voorgoed verlamd zou zijn, maar de Aalstenaar wil zijn hoofd niet laten hangen. “Ik zal blijven sporten zoveel ik kan, dit ben ik verplicht aan mezelf en heel mijn omgeving", zegt Steve vastberaden.

Het ongeval gebeurde kort na de middag op het terrein. Steve nam een heuvel die hij al vele malen had genomen en uit zijn broekzak kende, maar zijn crossfiets ging over de kop en hij kwam slecht neer. Een helikopter bracht hem naar het ziekenhuis in Rotterdam waar hij meteen geopereerd werd, maar het verdict was zwaar. Zeven ruggenwervels werden gefixeerd, en de man zou nooit meer kunnen stappen. De Aalstenaar zat vol levenslust, maar deze lust wil hij zeker blijven behouden, ook al verandert zijn leven voorgoed. “Ik wil me niet opsluiten thuis en liggen wegkwijnen", zegt Steve. “Sport was mijn hele leven, ik wil blijven fitnessen en de dingen blijven doen die ik in mijn leven zo graag doe", klinkt het.

Het ongeval brengt heel wat met zich mee. Steve was sinds vier jaar uitbater van twee Vape-shops in Aalst en Zelzate, maar deze zal hij noodgedwongen moeten sluiten. Ook in huis moeten heel wat aanpassingen gebeuren. En crossen met een motor zit er zeker niet meer in. “Ik moet nu alles verkopen van mijn moto’s, omdat ik besef dat ik dit nooit meer kan doen en omdat ik financieel heel wat aanpassingen thuis zal moeten doen. Maar er zijn zo veel andere dingen die ik wel kan doen. Ik zal blijven fitnessen, blijven sporten en fietsen met een ligfiets. Ik ben zelf van plan om te trainen voor een triatlon", klinkt het.

Op dit moment kijkt de Aalstenaar vooral uit naar het starten van zijn revalidatie in Gent. “Er is een dossier opgestart om naar daar te verhuizen zodat ik aan mijn revalidatie kan beginnen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik wil me niet laten kennen en genieten van alles wat ik wel nog kan doen in het leven", zegt Steve. “Ik ben niet van plan om te liggen wenen in mijn bed, daar wordt niemand beter van en ik zelf ook niet.”

Afgelopen week zat Steve voor de eerste keer in zijn rolstoel. “Dit was zeer confronterend, uiteraard besef ik dat het niet altijd gemakkelijk zal zijn en dat ik soms hulp nodig heb. Maar tegelijk kan ik ook nog zeer veel doen en ben ik nog beweeglijk tot boven mijn buik, en dat is mijn voordeel waar ik kracht uit haal.” Ook het motorcrossen zelf zal hij niet achterwege laten. “Ik lig nu in het ziekenhuis maar volg het nog steeds. Ik zal ook ter plaatse nog altijd gaan kijken naar mijn vrienden en mijn ploeg. Ik wel hen ook begeleiden en mijn ervaringen delen. Er is iemand met heel veel talent en hem wil ik graag begeleiden. Ik heb nog zoveel doelen om voor te leven”, klinkt het.

De man krijgt enorm veel steunbetuigingen en hulp vanuit alle hoeken. Op sociale media werd zelf al een sticker gemaakt met de boodschap ‘Stay strong Henny’. Op 1 mei zal er ook een benefiet georganiseerd worden voor hem. De opbrengst kan hij gebruiken om materiaal aan te kopen en zijn huis om te bouwen. “Ik wil hiervoor iedereen echt enorm bedanken. Het is ongelofelijk wat iedereen voor mij doet en het doet enorm veel deugd. Ik ben mijn familie, vriendin en vrienden zo dankbaar. Ook voor hen zal ik blijven vechten", aldus Steve.