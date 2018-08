Aalst zoekt 685 stemmen om 85.000 euro aan energiesubsidies binnen te halen Rutger Lievens

29 augustus 2018

11u00 1 Aalst De stad Aalst heeft 685 stemmen nodig om in aanmerking te komen voor een subsidie van 85.000 euro voor het project 'Overal Stroomversnellers'.

"In opdracht van de Vlaamse Regering tracht het Vlaams Energieagentschap in 2018 via de oproep 'Overal Stroomversnellers' een lokale dynamiek rond energietransitie te creëren", klinkt het bij de stad. "Wij hebben in het kader van die oproep twee projecten ingediend. Maar om in aanmerking te komen voor subsidies hebben we de hulp van de Aalstenaars nodig."

"'Overal Stroomversnellers' spoort burgers aan om zich te engageren voor een lokaal energieproject. Steden en gemeenten worden opgeroepen om lokale energieprojecten naar voren te schuiven. Burgers mogen vervolgens in een online stemronde hun voorkeur bekendmaken. Zodra één procent van de volwassen inwoners van een stad of gemeente gestemd heeft, ontvangt die stad of gemeente tot 1 euro subsidie per inwoner als startkapitaal om de ingediende projecten mogelijk te maken. Aalst heeft dus 685 stemmen nodig om in aanmerking te komen voor een subsidie van 85.000 euro."

RecycLED

Aalst diende twee projecten in: 'Zon-licht en -warmte voor uw school' en 'RecycLED'. "Dat eerste project zet in op energiebesparing in onze Aalsterse scholen. Via het plaatsen van een installatie zonnepanelen worden besparingen gegenereerd die we zullen herinvesteren in onder andere efficiënte verlichting, grondige isolatie en een meer duurzame verwarming. 'RecycLED' zet dan weer in op 'relighting'. We vervangen de klassieke verlichting in onze sociale woningen en sociale verhuurkantoren en de serviceflats van het OCMW door led-verlichting. Een ingreep die snel terugverdiend wordt door de energie die bespaard wordt."

Stemmen kan via www.stroomversneller.be.