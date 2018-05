Aalst-Ontknoopt-toneel voor kinderen 15 mei 2018

Via de toneelvoorstelling 'Stop 'n Go' kunnen alle leerlingen van het tweede leerjaar in Aalst leren hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer. "In het kader van de 'Aalst ontknoopt'-campagne rond het nieuwe mobiliteitsplan werkte de stad Aalst verschillende acties uit om zoveel mogelijk ouders en kinderen te sensibiliseren om te voet, met de fiets om met het openbaar vervoer naar school te gaan", zegt schepen Dylan Casaer (Lijst A). "Zo werden in het verleden al fluorescerende rugzakjes weggegeven om de zichtbaarheid in het verkeer te verhogen. Ditmaal zijn alle (ongeveer 800) leerlingen van het tweede leerjaar in Groot-Aalst uitgenodigd om gratis de toneelvoorstelling 'Stop 'n Go!' bij te wonen, een educatieve jeugdvoorstelling ontwikkeld door kunstencentrum Vlaams Fruit in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen."





(RLA)