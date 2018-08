Aalst heeft nu twee straathoekwerkers Rutger Lievens

16 augustus 2018

15u07 0 Aalst Sinds 1 augustus is er een tweede straathoekwerker actief in Aalst. Dat is nog altijd 1 minder dan Mechelen, een stad met evenveel inwoners als Aalst. De nieuwe straathoekwerker heet Wendy De Bock.

"Eind vorig jaar werd de selectieprocedure voor een extra straathoekwerker goedgekeurd. Sinds 1 augustus is zij ook effectief actief op het terrein. Dat brengt het aantal straathoekwerkers in Aalst voorlopig op twee", zegt schepen Dylan Casaer (Lijst A). "We vergelijken ons maar al te graag met andere centrumsteden. Welnu, Mechelen bijvoorbeeld heeft al jaren een team van drie straathoekwerkers. Eén iemand voor 86.000 inwoners, dat was gewoon te weinig”, aldus schepen van Welzijn Dylan Casaer (Lijst A)

“Die extra persoon was nodig om meer terrein te dekken en kort op de bal te spelen”, zo treedt gemeenteraadslid Cathy Grysolle (Lijst A) bij. “Ook in Aalst leven er mensen op de rand van de samenleving. Een goede straathoekwerker zoekt hen op, luistert naar hun relaas en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op. Van daaruit kan hij/zij hen verder helpen."

Begeleidster van thuislozen in het Brusselse

“Onze nieuwe medewerkster deed heel wat relevante ervaring op, onder andere als begeleidster van thuislozen in het Brusselse. Zij kent haar publiek”, aldus Casaer, tevens schepen van Personeel.

“We hebben nu ons eigen ervaren ‘team’ hier in Aalst. Het werk dat ze doen is nobel én nodig. Willen we een veilige én warme stad, dan moeten we ook structureel inzetten op integratie en preventie. Onze ambitie blijft om op termijn nog een derde straathoekwerker aan te werven”, zo besluiten Casaer en Grysolle.