91-jarige Frans verrast winkelierster met winterlandschap Rutger Lievens

19 november 2018

13u11 0 Aalst Winkelierster Els De Visscher van Weyn’s Honing in Aalst zag een winterlandschap op het raam van de winkel toen ze deze ochtend aankwam op het werk. Kunstenaar van dienst is Frans Van Den Stock (91) die vaste klant is van de honingwinkel. “Hun propolis heeft me van mijn longontsteking afgeholpen, ik wil iets terugdoen”, zegt hij.

De hoogbejaarde ramenschilder is niet aan zijn proefstuk toe. Twee jaar geleden haalde hij al eens de krant toen hij de ramen van een koffiehuisje in de Lange Zoutstraat versierde met een van zijn typische winterse landschap. Vorig jaar koos hij een andere koffiebar in het centrum uit en sinds deze ochtend is hij aan het werk in de Pieter Van Aelst-winkelgalerij.

Frans is blijkbaar een vaste klant van Weyn’s Honing. “Ik was zwaar ziek. Een longontsteking. De propolistinctuur van de honingwinkel heeft me erdoor geholpen. Propolis is echt het beste medicijn. Stuur je kinderen naar de kinderopvang en ze worden besmet met een of ander griepje. Geef ze propolis en ze blijven gezond”, zegt hij.

Niet om goedkeuring gevraagd

Hij had de winkelierster zelf voorgesteld om een winters landschap te schilderen. “We gingen dat wel goedkeuren, maar waren nog aan het wachten op een fiat van onze hoofdzetel. Dat was buiten Frans gerekend natuurlijk. Toen ik hier deze ochtend aankwam was hij al bezig. Ik wist van niks”, lacht Els De Visscher van Weyn’s Honing. Frans zegt dat hij er niet lang over getwijfeld heeft om de raamschildering te maken zonder het eerst te vragen. “Zeg nu eens eerlijk, ik ben 91 jaar oud, wat heb ik te verliezen”, knipoogt hij.

“Frans is goeie verkoper”

Frans doet dit al 65 jaar. “Vroeger reed ik naar Limburg en begon er een raam te beschilderen. De mensen vonden het mooi en ik mocht voortdoen. Dat ene raam deed ik gratis, maar al snel wou de hele straat zoiets op hun raam. De rest betaalde daarvoor. Je moet iets geven om iets terug te krijgen”, zegt hij. “Ja hij is een goeie ondernemer”, zegt Els van Weyn’s. “Hij stond eens in onze winkel en er kwam een vrouw van 81 binnen. Hij heeft die overtuigd van de goeie werking van propolis en ze heeft dat dan gekocht. Het is een goeie verkoper”, zegt Els.

“Dit doe ik gratis voor Els en haar winkel”, zegt Frans. Wat op het raam geschilderd wordt, komt uit mijn hoofd. Ik werk niet op basis van foto’s of zo. Ik heb dat allemaal bedacht”, zegt Frans.