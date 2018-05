90.000 boeken verhuisd op 1 dag 50 MENSEN HELPEN 5.000 DOZEN IN 10 UUR VAN DE WERF NAAR UTOPIA TE ZEULEN RUTGER LIEVENS

18 mei 2018

02u35 1 Aalst Weinig verhuisfirma's zullen het de medewerkers van de Aalsterse bib nadoen: in amper tien uur tijd werden 5.000 dozen met 90.000 boeken van De Werf naar Utopia verhuisd. Een huzarenstukje waar Arnoud Van Der Straeten enorm fier op is: "Het was een titanenwerk. Ik denk dat de 50 mensen die geholpen hebben zeer goed zullen slapen vannacht."

Om 8 uur 's ochtends begonnen ze eraan. 5.000 dozen met boeken moesten van De Werf in de Molenstraat naar Utopia aan de Graanmarkt. Tien uur later was de klus geklaard. "Acht vrachtwagens vol boeken hebben we gevuld en weer geledigd, tussen 8 en 18 uur", zegt Arnoud Van Der Straeten, hoofd van de bib. "5.000 dozen hebben we op de juiste verdieping gezet in Utopia. 90.000 boeken in totaal. Ik denk niet dat er één verhuisfirma is die ons dit nadoet. Ik ken 50 medewerkers die goed gaan slapen deze nacht. We hadden nog een tweede dag voorzien om te verhuizen, maar alles is gelukt op één dag. Volgende week dinsdag beginnen we met het plaatsen van onze collectie in de rekken. Een werkje dat vijf dagen in beslag zal nemen."





Maanden voorbereid

Aan de verhuizing ging er heel wat voorbereiding vooraf: je verplaatst immers niet zomaar 90.000 boeken. "Eind februari, na de wafelenbak en de sluiting van de bib, zijn we erin gevlogen", zegt Ilse Verdonck van de bib. "Alle boeken kregen een nieuw label en nieuwe pictogrammen. Elk boek is dus door onze handen gegaan. Alle dozen hebben een kleurcode meegekregen, zo staat groen voor het gelijkvloers en geel voor de eerste verdieping. Voorts staat er nog op of het om romans gaat en bij welke letter de boeken in de doos horen", zegt zij. De dozen die op de vrachtwagen moesten gezet worden gisteren waren niet allemaal even zwaar. "Je voelt het in je armen als je een doos met zware kunstboeken vasthebt", klonk het.





Volgende maand open

Voor schepen van Bibliotheek Karim Van Overmeire (N-VA) was het een hoogdag. "Utopia is lang een idee geweest en daarna een bouwproject. Het is maar op het ogenblik dat je de verhuisdozen van de oude naar de nieuwe bibliotheek brengt, dat het eigenlijk echt doordringt dat Utopia volgende maand opengaat", zegt schepen Van Overmeire (N-VA).





Voor het gebouw, op het zogenaamde Utopiaplein, heeft de stad zomereiken geplant en staan er perkjes met wilde bloemen. Over een maand, op donderdagavond 21 juni, kan Aalst voor het eerst een kijkje nemen in deze nieuwe architecturale parel van KAAN Architecten. Om 20 uur zal er een Utopia-hymne gezongen worden voor het nieuwe gebouw dat zowel een thuis zal zijn voor de bibliotheek als voor de academie voor podiumkunsten. Wie dat wenst kan nog altijd een boek schenken aan de 'Grootste boekenkast van Aalst'. Dat is een kunstwerk met boeken van Aalstenaars, boeken die weliswaar niet uitleenbaar zijn. Verschillende bekende Aalstenaars schonken al hun lievelingsboek aan de bib. Als je een boek wil schenken kan je dat afgeven in het administratief centrum aan het Werfplein.