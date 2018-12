88-jarige vrouw overleden na tragisch ongeval met lichte vrachtwagen van stad Aalst Koen Baten

06 december 2018

In de Kalfstraat in Aalst, een doodlopend straatje niet ver van het Kannunik Collinetplein, gebeurde deze ochtend rond 08.30 uur een tragisch verkeersongeval waarbij een 88-jarige vrouw om het leven kwam. Een lichte vrachtwagen van Stad Aalst diende achteruit te rijden in de straat. Tijdens het uitvoeren van dit manoeuvre werd de vrouw aangereden. De vrouw kwam ten val en belandde onder de vrachtwagen. Het slachtoffer werd nog met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed kort nadien aan haar verwondingen. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Over de identiteit van het slachtoffer is op dit moment nog niets bekend.

Het rijbewijs van de 27-jarige bestuurder van de lichte vracht, een man afkomstig uit Baardegem, werd ingetrokken voor 15 dagen.