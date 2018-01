80 nieuwe dialectwoorden op vernieuwde website Oilsjtersen Diksjoneir 02u56 0

De website van Den Oilsjtersen Diksjoneir is vernieuwd. "Op www.oiljstersen-diksjoneir.be staan alle Aalsterse woorden die na het verschijnen van de derde uitgave in november 2016 nog verzameld zijn door de auteur. De lijst telt reeds 80 woorden", zegt Jan Louies, schrijver van het boek. "Ook aanvullingen bij en correcties van bestaande lemma's zijn opgenomen. Regelmatig zal deze lijst aangevuld worden. Wie dus nog woorden kent die niet in de derde uitgave staan, kan ze melden via de website. Na controle worden ze opgenomen in de aanvullende lijst."





Bij de nieuwe rubriek 'rèmkes en liekes' staat onder andere het verhaal van Mie Sigaret. "Die vermoordde in 1904 in een huisje van de Ingang Borreman aan de Windmolenstraat haar moeder. Een achttal woorden, waarvan het onduidelijk is of ze wel correct Aalsters zijn, staat in een aparte lijst. De teksten en de verhalen op de site zijn zowel in het standaard Nederlands als het Oilsjters te lezen. Nieuwtjes vind je op de Facebookpagina 'Oilsjtersen Diksjoneir'"





De Oilsjtersen Diksjoneir in nog steeds verkrijgbaar in de Aalsterse boekenwinkels en kost 29 euro. (RLA)