78 fraudeurs betrapt: aantal leefloners daalt niet ondanks controles 27 januari 2018

03u36 0 Aalst Vier jaar na de invoering van de controlecel voor sociale fraude blijkt het aantal mensen met een leefloon nagenoeg onveranderd. 'Maar' 78 fraudeurs betrapt en het leefloon afgepakt. "Het is goed dat nu zwart op wit te lezen staat dat nauwelijks fraude wordt gepleegd", zegt Lander Wantens (Groen).

Volgens cijfers van het kabinet van OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA) werden 794 leeflonen uitgekeerd in 2013 op een totale bevolking van 82.587. 0,96% van de Aalstere bevolking kreeg toen een leefloon. In 2016 werden 849 leeflonen uitgekeerd op een bevolking van 84.329, of aan 1%. Wie verwacht had dat de invoering van de controlecel die op zoek moest gaan naar de sociale fraudeurs een daling van het aantal leeflonen zou teweeg brengen, moet zijn verwachtingen dus bijstellen. "Door de invoering van de controlecel weten we nu wel zeker dat die mensen echt recht hebben op een leefloon", zegt Sarah Smeyers.





3.400 leeflonen

Jaarlijks zijn er een duizendtal aanvragen voor een leefloon, waarvan 850 toezeggingen. In een periode van vier jaar gaat het dus om 3.400 leeflonen. "In die vier jaar waren 296 dossiers verdacht. Uiteindelijk bleek slechts in 78 gevallen sprake van fraude en die mensen zijn hun leefloon kwijt. In eerste instantie wordt het leefloon voor een bepaalde periode geschorst, pas als het misbruik aanhoudt kan het OCMW het leefloon definitief stopzetten", zegt Smeyers.





"Controleren helpt én ontraadt, is de conclusie. Maar een heksenjacht is het allerminst. De oprichting van een controlecel wekte scepsis op. Het OCMW zou een asociaal beleid voeren. Smeyers: "We controleren alleen als er concrete vermoedens zijn. De vaakst voorkomende misbruiken zijn domiciliefraude, foute informatie geven inzake de gezinssituatie en zwartwerk".





Oppositiepartij Groen reageert positief. "Het is goed dat zwart op wit te lezen staat dat nauwelijks fraude gepleegd wordt", zegt Lander Wantens. "Wij geven een pluim aan de maatschappelijk werkers die er voor zorgen dat geen leefloon onterecht wordt uitgekeerd." (RLA)