750 agenten, 90 betonblokken en terreurniveau 3 STAD KLAAR VOOR VEILIGE DRIEDAAGSE KOEN BATEN

10 februari 2018

02u48 0 Aalst 750 agenten, 90 betonblokken en terreurniveau drie. De stad Aalst is klaar voor een veilige driedaagse. Voor de stoet op zondag worden tussen de 60.000 en 80.000 bezoekers verwacht. "We zijn op alles voorbereid én hopen ook op het gezond verstand van de carnavalisten", zegt burgemeester Christoph D'haese (N-VA).

De stad Aalst is klaar om de bezoekers drie dagen een veilige carnaval te bieden. Vandaag worden de laatste stappen genomen en zullen op verschillende plaatsen in totaal 90 betonblokken geplaatst worden. Daarnaast worden ook 750 agenten ingezet. "Nieuw dit jaar is een EHBO-post op het Vredeplein. Daar komen telkens heel wat feestvierders samen, maar een EHBO-post was er nog niet, dit jaar dus wel", zegt de burgemeester





Behalve de agenten op het terrein werd er een cel opgestart die alles monitort via beelden. Vijftien medewerkers zullen tijden de stoet alles nauwlettend in de gaten houden. "Op een groot scherm krijgen we de helikopterbeelden te zien. Alle hulpdiensten zullen regelmatig updates doorgeven over hoe alles verloopt", klinkt het. "Aan al deze voorbereidingen hebben wij wekenlang gewerkt en geoefend met alle nodige instanties om alles vlot te laten verlopen."





Er is natuurlijk ook nog altijd het terreurniveau. Dat werd recent verlaagd tot niveau twee, maar in Aalst werd beslist om dezelfde veiligheidsmaatregelen als vorig jaar te hanteren. "Er is hier een massa volk aanwezig. Wij denken natuurlijk niet aan terreur, maar houden toch dezelfde maatregelen als niveau drie aan. Ook ons medisch terreurplan, dat we vorig jaar voor het eerst hebben toegepast, hanteren we dit jaar opnieuw. Zo kunnen we rekenen op verschillende ziekenhuizen om gewonden naar over te brengen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van heel carnaval."





Gezond verstand

Dit jaar zullen er ook agenten rondlopen die een speciale opleiding kregen om verdachte bezoekers te herkennen. Ook voor de stoet zullen de tribunes gecontroleerd worden met honden. "Zo laten we niets aan het toeval over", bevestigt D'haese.





Uiteraard rekent de politie en de burgemeester op het gezonde verstand van alle aanwezigen. Zo is het ook verboden om onder de zestien jaar alcohol te drinken of aan hen te verkopen in de winkels. Ook hierop zal de politie verkleed controleren. Bij overtredingen kunnen er onmiddellijke minnelijke schikkingen uitgeschreven worden. "Wij zijn voor alles voorbereid en klaar, maar in de eerste plaats hopen we natuurlijk op een veilige en leuke editie van carnaval", besluit D'haese.