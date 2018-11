72 carnavalsgroepen in 91ste stoet, Lotjonslos als laatste over de Grote Markt Rutger Lievens

15 november 2018

18u28 0 Aalst Op zondag 3 maart paraderen 72 vaste groepen door de Aalsterse straten. De Profiteurs openen de stoet, na de vaste waarden zoals De Aalsterse Gilles. Lotjonslos mag als laatste de Grote Markt over.

De laatste in de stoet maakt heel veel kans om ook met de meeste punten te eindigen, dat is geweten bij carnavalisten. Als dat waar is, dan is Lotjonslos de topfavoriet want die groep loopt als laatste in de stoet. De Snotneizen zijn nummer 71, Eirg is 70. Bij de middelgrote groepen wordt het misschien wel het jaar van De Steinzoel’n (69) en bij de kleintjes lopen De Poipeplekkers als laatste (nummer 62).

De drie groepen die dit jaar stopten worden niet vervangen en dus blijft de teller op 72. “Drie groepen besloten om dit jaar niet meer deel te nemen: Denjer Enjeren, Masjongskes en Welbestedj. Door de geldende inschrijvingsstop worden de drie gestopte groepen dus ook niet vervangen in de 91ste stoet”, zegt de stad Aalst.