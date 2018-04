700 extra sociale woningen tegen 2025 NOG 1.700 AALSTENAARS WACHTEN OP BETAALBARE WONING RUTGER LIEVENS

27 april 2018

02u59 0 Aalst In Aalst zullen er tegen 2025 zeker 713 sociale huurwoningen worden bijgebouwd. Daarmee doet de stad beter dan de 583 sociale huurwoningen die de Vlaamse overheid vraagt. Al blijft de wachtlijst lang: 1.700 Aalstenaars wachten op een betaalbare woning. "Dit bestuur doet meer dan wat de Vlaamse overheid vraagt", zegt Sarah Smeyers (N-VA).

Het Vlaamse woonbeleid vatte in 2007 het plan op om het sociaal woonaanbod versneld uit te breiden en geografisch te spreiden. Elke gemeente kreeg een 'Bindend Sociaal Objectief' opgelegd, het aantal sociale woningen dat er in die gemeente of stad moest bijgebouwd worden tegen 2025. 1.322 sociale woningen telde Aalst op 1 januari 2008, tegen 2025 moeten er 583 sociale huurwoningen meer zijn.





OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA) zegt dat de doelstelling zal gehaald worden. Meer zelfs, dat er in Aalst meer sociale woningen gezet zullen zijn dan gevraagd door de Vlaamse overheid. "328 sociale woningen zijn ondertussen gerealiseerd, 68 zijn in uitvoering. De negentig sociale woningen van de Sint-Elisabethwijk werden niet meegeteld in 2008 en zullen nu dus meetellen. Uit cijfers van de planning van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zien we dat er nog eens 227 sociale woningen zullen gerealiseerd worden. Gelijk hoe het optelt, met of zonder de Sint-Elisabethwijk, zitten we al ver boven het Bindend Sociaal Objectief", zegt Smeyers (N-VA).





Lange wachtlijst

Ondanks de inspanningen, blijft de wachtlijst lang: er zijn in Aalst 1.700 kandidaat-huurders die wachten op een plaats. De gemiddelde wachttijd bedroeg in 2016 1.049 dagen. In de laatste gemeenteraad vroegen Groen en sp.a bij monde van Andreas Verleysen en Patrick De Smedt nog meer inspanningen voor sociale woningen. "Het gebrek aan sociale huurwoningen is één van de belangrijkste oorzaken van structurele armoede", zegt De Smedt (sp.a). "Dit bestuur ziet ervan af om bijvoorbeeld aan het nieuwbouwproject Lokerenveldstraat voldoende nieuwe sociale woningen te voorzien. En dit op het moment dat er lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen vooral voor alleenstaanden met en zonder kinderen", zegt hij. Andreas Verleysen voegt eraan toe: "We halen het Bindend Sociaal Objectief alleen omdat de rechtse overheid de lat lager heeft gelegd. Door de keuzes van dit stadsbestuur zullen we in 2025 van alle centrumsteden de slechtste leerling van de klas zijn", voorspelt hij.





Evenwicht

Sarah Smeyers (N-VA) streeft naar een evenwicht. "We zitten al over het BSO. Het doel van de Vlaamse regering is een evenwichtige spreiding van sociale woningen over alle steden en gemeenten in verhouding tot hun bevolkingsaantal. Dit bestuur haalt het streefdoel en zal zelfs meer doen, de cijfers bewijzen het. Tegelijk willen we de hogere inkomens en tweeverdieners aantrekken naar onze stad om het evenwicht te behouden en indien nodig - te herstellen", zegt Smeyers.