70-puntenplan in 'Grootste Boekenkast' 20 maart 2018

02u47 0

Ook het 70-puntenplan van het Vlaams Blok zal in de 'Grootste Boekenkast' van Utopia in Aalst staan. Steve Herman van het Vlaams Belang schenkt het boek aan Utopia, schepen van Bibliotheek Karim Van Overmeire (N-VA) maakt geen bezwaar.





"Ikzelf schenk het boek 'Immigratie: De oplossingen', beter gekend als het 70-puntenplan van het Vlaams Blok van auteur Filip Dewinter en co-auteur Karim Van Overmeire. Fractievoorzitter Michel Van Brempt bezorgt aan Utopia het boek 'Waarover men niet spreekt' over het gevaar van de islamisering van auteur Wim Van Rooy", zegt Steven Herman (VB).





Schepen Van Overmeire (N-VA) is niet van plan de boeken te bannen. "Het is de boekenkast van alle Aalstenaars en elke Aalstenaar kan een boek schenken. Het zal een boekenkast worden met diverse werken. Vanzelfsprekend zullen we niet censureren, dat staat haaks op het hele idee", zegt hij. (RLA)