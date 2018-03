70 GAS-boetes voor foutparkeerders 05 maart 2018

De verkeersdienst van de Aalsterse politie heeft zaterdag een controle gehouden, waarbij ook gebruik gemaakt werd van de ANPR-camera. Er werd gecontroleerd op de Ninovesteen, Boudewijnlaan, Albrechtlaan en de Brusselse steenweg. Op alle locaties werden in totaal 2.500 voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden er 93 te snel. Eén bestuurder werd ook onderschept omdat hij rondreed terwijl hij nog een verval had lopen. Verder werden er ook vijf onmiddellijke inningen uitgeschreven voor bestuurders die hun gsm aan het gebruiken waren. Daarnaast werden ook acht bestuurders betrapt op het niet dragen van hun gordel. De politie maakte ook gebruik van een weegbrug, waar ook twee overtredingen werden vastgesteld. Een lichte vracht was overladen en moest een administratieve inning van 1.400 euro betalen. Een uitzonderlijk transport werd betrapt zonder vergunning, hij diende zijn sleep achter te laten tot alles in orde was. Tot slot controleerde de politie ook op het parkeerbeleid in de stad. Er werden 70 GAS-boetes uitgeschreven voor foutgeparkeerde chauffeurs. Eén voertuig werd ook getakeld omdat de bestuurder onterecht op een invalideparking stond. (KBD)