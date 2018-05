600 bezwaren, maar nieuweTereos-toren komt er PROVINCIE KEURT VERGUNNING GOED, ACTIECOMITÉ STRIJDT VERDER RUTGER LIEVENS

02u49 0 Aalst Hoewel er een recordaantal van bijna 600 bezwaren was, heeft de provincie de vergunning voor de bouw van een nieuwe Tereos Syral-fabriekstoren aan het Werfplein in Aalst goedgekeurd. "Een zwarte dag. Onbegrijpelijk dat de overheid al die handtekeningen naast zich neerlegt", zegt het actiecomité tegen de bouw.

De inwoners die de handtekeningen verzamelden tegen het nieuwe fabrieksgebouw van zo'n 30 meter hoog aan het Werfplein, zagen de bui al hangen toen de stad Aalst een positief advies gaf aan de vergunningsaanvraag van Tereos Syral. De deputatie van Oost-Vlaanderen geeft nu de definitieve goedkeuring. Tereos Syral kan beginnen met de afbraak van enkele opslagplaatsen en de bouw van een glutendroger en effluentverdampers.





Bij het actiecomité heerst ontgoocheling, maar de leden blijven strijdvaardig. "Het is een zwarte dag. Bedroevend dat de stad en de provincie zomaar 600 bezwaren naast zich neerleggen. Die 600 handtekeningen op zo'n korte tijd inzamelen, dat was ongezien in Aalst", zegt Filip Caudron.





Ook Kerim Helaut, buur van de fabriek, verstaat het niet. "Onbegrijpelijk, maar we geven niet op. Naar aanloop van de verkiezingen willen we dit op de agenda van de politieke partijen zetten. De fabriek in het centrum van de stad is de olifant in de kamer van de Aalsterse politiek, zoals schepen van Leefmilieu Iwein De Koninck (CD&V) dat zo mooi zegt. We willen ook een burgerinitiatief organiseren. Als we genoeg handtekeningen verzamelen, dan krijgen we vijf minuten spreekrecht in de gemeenteraad. Daarvoor zullen we op zoek gaan naar verenigingen en organisaties die partner kunnen zijn in het verhaal. We kijken bijvoorbeeld naar het burgerplatform Over.Morgen", zegt Kerim. "Het burgerinitiatief zal niet meer rondgeraken voor de verkiezingen van oktober. Tegen volgende jaar als de nieuwe gemeenteraad samengesteld is willen we ermee naar de politiek stappen."





Schepen van Leefmilieu Iwein De Koninck (CD&V) mengde zich de laatste maanden het meest in het debat rond Tereos Syral. "We hebben wel geluisterd naar de stem van het actiecomité. Het is de logica zelve dat de fabriek, zolang er niet beslist is dat ze moet vertrekken, de mogelijkheid krijgt om haar activiteiten op een zo performant mogelijke manier uit te voeren. Daar horen ook ontwikkelingen als deze bij. Als ik de rondvraag van Het Laatste Nieuws (krant van 4 april 2018, pagina 15, red.) las over 'wie wil de bestemming wijzigen van het Eiland Chipka', dan zijn er weinig tot geen partijen die er iets aan willen veranderen. Ik ben dus benieuwd naar de partijprogramma's naar aanleiding van de verkiezingen", zegt schepen Iwein De Koninck.