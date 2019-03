60 jaar Cantate Domino: “Een knapenkoor vol wereldsterren” Rutger Lievens

29 maart 2019

13u42 0 Aalst Het knapen- en mannenkoor Cantate Domino uit Aalst viert haar 60-jarig bestaan. Het koor werd opgericht door kanunnik Michaël Ghijs, die later ereburger werd van de stad Aalst, en is altijd verbonden geweest aan het SMI. Cantate Domino reisde naar 45 landen en gaf 1.800 concerten. Op 3 mei wordt dat gevierd met een Jubelconcert in de Sint-Martinuskerk.

Na 60 jaar is het knapenkoor nog altijd springlevend. Vroeger testte Michael Ghijs de zangcapaciteiten van de leerlingen. “In de godsdienstles moest je in de eerste les van het jaar zingen. Later kregen de ouders van de beste zangers een telefoontje van kanunnik Ghijs met de vraag of hun zoon bij Cantate Domino wou komen zingen”, zegt schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot (CD&V). “De knapen zongen in het Vaticaan bij de paus en op de wolkenkrabbers van New York.” Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) prees Cantate Domino als Aalsterse en Vlaamse culturele ambassadeurs.

45 landen

De eerste reizen van het koor gingen naar Tirol, Düsseldorf en Keulen, maar later gingen de Aalsterse wereldsterren de aardbol rond. 45 landen werden bezocht, in totaal waren er 150 concertreizen, zongen 800 knapen voor het koor. Waren de reizen de grootste motivator voor deze jonge mensen om toch klassieke muziek te beginnen zingen? Volgens dirigent Andries De Winter niet.

“Ik denk dat de meesten het graag doen omwille van het plezier van het samen zingen. Het is een beetje zoals voetbal. Je kan wel alleen tegen een muur een bal lopen trappen thuis, maar in een ploeg spelen is toch nog iets interessanter. Het is het gevoel dat je deel uitmaakt van iets groters”, zegt De Winter. “Klassieke muziek is schaars goed en dat maakt het weer interessant. De muren tussen genres zijn weg. Met de 15-jarigen zingen we Gregoriaanse gezangen, maar ze kunnen evengoed van rock of dance houden”, zegt hij.

Liefde voor muziek

Robin De Jaeger (20) zit al 10 jaar bij het koor. “Ik veranderde in het zesde leerjaar van school en ging naar het SMI om toch lid te kunnen worden van Cantate Domino. Ondertussen zong ik met het koor in Japan, Zuid-Korea, Mexico, Bulgarije en Zuid-Afrika. Ik doe het voor de sfeer in het koor en de liefde voor muziek. Ik zit ondertussen in vijf koren”, zegt hij.

Tijdens het Jubelconcert op 3 mei zullen naast Cantate Domino ook voor de eerste keer meerdere professionele solisten en oud-leden van Cantate Domino een voorname plaats innemen. Deze solisten hebben allen een indrukwekkende nationale en internationale carrière uitgebouwd. Het Jubelconcert is ook het eerste optreden van ‘OverStem Kanker’. In navolging van ‘Shout at Cancer’ van Aalstenaar en oud-lid van Cantate Domino Thomas Moors, bestaat dit pas opgerichte koor uit laryngectomie-patiënten. Dirigent Andries De Winter werkt met hen op basis van koortechnieken. Maarten Van Ingelgem schreef er speciaal voor dit concert een werk voor. Cantate Domino sluit op 18 december 2019 zijn feestjaar af met een bijzonder kersconcert.

Programma Jubelconcert 3 mei

Uitvoerders:

• Cantate Domino

• Mannenkoor oud-zangers

• Vocaal ensemble Incensum

• Kratzfuss

• OverStem Kanker

• Malufi singers met: Lieven Deroo (bas), Marc Meersman (bas – bariton), Ludwig Van

Gijsegem (tenor), Joris Bosman (tenor), Jan Caals (tenor), Philippe Souvagie (bariton) Begeleiding:

• Piano: Tom Deneckere

• Orgel: Kristiaan Van Ingelgem Algemene leiding: Andries De Winter Presentatie: Karel Nijs

Werken van: Schubert, Mozart, Händel, Kristiaan Van Ingelgem, Josquin des Prez, Maarten Van Ingelgem, Vaughan Williams, Ken Burton ...

Het Jubelconcert vindt plaats in de Sint-Martinuskerk en start om 20 uur. Tickets: 15 EUR in vvk, 18 EUR adk, 1,50 EUR voor UiTPAS met kansentarief www.cantatedomino.com