6 Aalsterse vrijwilligers(organisaties) maken kans op de eerste Vrijwilligerstrofee Rutger Lievens

13 maart 2019

18u12 0 Aalst De stad Aalst reikt voor de eerste keer een Vrijwilligerstrofee uit aan een individuele vrijwilliger en een vrijwilligersorganisatie die een bijzondere prestatie verricht hebben op vlak van vrijwilligerswerk in Aalst. Uit maar liefst 147 inzendingen selecteerde een jury 6 laureaten. Tot en met 15 april 2019 kan het publiek stemmen.

“De stad lanceerde begin december 2018 een oproep om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te nomineren voor de allereerste Vrijwilligerstrofee. Maar liefst 147 inzendingen kwamen terecht in de mailbox van de vrijwilligerscoördinator van de stad. Een jury beraadslaagde zich over de nominaties en selecteerde 6 laureaten”, zegt de stad Aalst. “Er werd met verschillende criteria rekening gehouden, zoals een bijzondere prestatie verricht hebben voor de Aalsterse gemeenschap, een voorbeeldfunctie zijn voor andere vrijwilligers en de sociale cohesie bevorderen.”

Dit zijn de 6 laureaten:

- Dries Slagmulder is een creatieve duizendpoot in het jeugdwerk. Hij wordt beschouwd als iemand waar je steevast kan op rekenen en die veel betekent voor de Aalsterse jeugd.

- Guy Van Lierde is al jaren voorzitter van vzw Parochiale werken in Herdersem. Dankzij hem werd de totale vernieuwing van het parochiaal centrum en jeugdhuis gerealiseerd.

- Leona Coppens is vrijwilliger op de afdeling pediatrie in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst. Drie dagen per week is ze trouw op post voor de patiënten en hun ouders.

- De Watertorenwijk is een zeer actieve buurtwerking die verschillende activiteiten organiseert om de mensen uit de buurt samen te brengen.

- Chiro Atrejoe levert heel wat inspanningen om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen en focust op jongeren uit kansarme gezinnen.

- Het stedelijk Trefcentrum is al meer dan 30 jaar de draaischijf en ontmoetingsplaats van en voor vrijwilligers. Een ploeg van 75 vrijwilligers staat in voor een gevarieerd cursusaanbod en cafetariawerking.

Stemmen kan tot en met 15 april via www.aalstvrijwilligt.be. Op zaterdag 27 april 2019 worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de Ontmoetingsdag voor Vrijwilligers in cultuurcentrum De Werf. Zij krijgen een uniek belevings- en waarderingsmoment aangeboden door de stad. De invulling wordt in samenspraak met én op maat van de interesses van de winnaars uitgewerkt.