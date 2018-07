5de Chipkafeesten op 21 juli Rutger Lievens

20 juli 2018

10u08 0 Aalst Op zaterdag 21 juli vinden op het Werfplein in Aalst voor de vijfde keer De Chipkafeesten plaats.

In samenwerking met 1000 km van Kom Op Tegen Kanker is er een barbecue van 11.30 tot 15.30 uur. Er is kinderanimatie, een cocktail- en ginbar en een biertoog. Presentator Guy Walgraef (toezichter van de carnavalswerkhallen) neemt de presentatie op zich. 's Middags is er een Oilsjters Kwartierke, gevolgd door een hele namiddag en avond optredens van Peter Delclef, Bumblebeez, Sam Gooris, Prozak en The Party Band. Toegang is gratis.