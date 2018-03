500 klimgrepen op fabrieksschouw 13 maart 2018

Met een hoogtewerker zijn mensen van The Outsider gisteren begonnen met het aanbrengen van klimgrepen op de fabrieksschouw naast sporthal Schotte. Toen de fabriek Schotte werd afgebroken besloot de stad de schouw te behouden al herinnering aan het Aalsters industrieel verleden. Ze krijgt nu een hedendaagse invulling. Er gaat geen giftige lucht meer door de schouw naar boven, binnenkort beklimt jong en oud dit stukje erfgoed. "We plaatsen in totaal 500 klimgrepen. Het zal mogelijk zijn om met acht mensen tegelijk de schouw te beklimmen. De schouw is hoger dan 50 meter, de klimmers kunnen tot 17 meter gaan", zegt Arnout Matthys van The Outsider. (RLA)