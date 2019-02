50 jaar keizer Kamiel: zoals alle groten drie keer onterecht doodverklaard Rutger Lievens

28 februari 2019

10u37 0 Aalst 2019 is een speciale editie van Aalst carnaval, want Kamiel Sergant is 50 jaar keizer carnaval. Een halve eeuw keizer Kamiel, dat laten we niet zomaar voorbijgaan. De laatste twee weken voor carnaval blikken we met enkele archieffoto’s terug op het mooie leven en werk van Kamiel Sergant. Vandaag: zoals alle groten drie keer doodverklaard.

Kamiel Sergant vierde onlangs zijn 84ste verjaardag en is dus nog altijd levend en wel. Toch werd hij al drie keer dood verklaard in Aalst. Iets wat alleen de allergrootsten kan overkomen, denk maar aan hoeveel keer koningin Fabiola dood is verklaard voor ze werkelijk stierf.

Een eerste keer werd Kamiel doodverklaard in de kerk van Mijlbeek, waar de pastoor tijdens de mis vertelde dat Kamiel Redant overleden was. Heel Mijlbeek stond meteen in rep en roer. In 2003 ging het gerucht opnieuw rond dat keizer Kamiel overleden was. Deze keer aan een hartaderbreuk. Kamiel en familie waren een dag onvindbaar waardoor zelfs burgemeester De Maght begon te twijfelen. Ze informeerde bij de ziekenhuizen en in het OLV was wel degelijk een Sergant gestorven maar het was geen Kamiel.

In 2011 was het opnieuw van dat. Keizer Kamiel was toen inderdaad opgenomen in het ziekenhuis met een hersenbloeding maar op Facebook ging het al rond dat hij overleden was. Kamiels toestand was echter stabiel.