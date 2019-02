50 jaar keizer Kamiel: oprichting van een vakbond voor carnavalsgroepen Rutger Lievens

14u06 0 Aalst 2019 is een speciale editie van Aalst carnaval, want Kamiel Sergant is 50 jaar keizer carnaval. Een halve eeuw keizer Kamiel, dat laten we niet zomaar voorbijgaan. De laatste twee weken voor carnaval blikken we met enkele archieffoto’s terug op het mooie leven en werk van Kamiel Sergant. Vandaag: de jaren 70, aan de basis van het Aalsters Karnaval Verbond.

Tegenwoordig verenigen de carnavalsgroepen zich bij ‘Carnavalist Tot in De Kist’. De voorloper van CTIDK heette het Aalsters Karnaval Verbond en Kamiel Sergant lag mee aan de basis van deze ‘vakbond’ van carnavalsverenigingen. Het AKV werd in 1968 opgericht en Marcel De Bisschop was voorzitter. Kamiel Sergant werd eerst ondervoorzitter en promoveerde in 1971 tot voorzitter.

Het AKV pleitte voor een werkhal voor de carnavalisten zodat daar de praalwagens konden gemaakt worden. Kamiel Sergant ondertekende in eigen naam de contracten voor de huur van de Fiberfleet. Het AKV stond later ook zelf in voor het onderhoud, verzekering, verwarming, waterverbuik en elektriciteit in de hallen. In 1979 nam Kamiel Sergant ontslag als voorzitter omdat hij niet akkoord was met het nieuwe carnavalsreglement dat groepen toeliet ook buiten Aalst mee te doen aan stoeten.