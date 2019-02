50 jaar keizer Kamiel: in de bres voor eenzamen en kansarmen Rutger Lievens

27 februari 2019

10u48 0 Aalst 2019 is een speciale editie van Aalst carnaval, want Kamiel Sergant is 50 jaar keizer carnaval. Een halve eeuw keizer Kamiel, dat laten we niet zomaar voorbijgaan. De laatste twee weken voor carnaval blikken we met enkele archieffoto’s terug op het mooie leven en werk van Kamiel Sergant. Vandaag: keizer Kamiel in de bres voor de kansarmen.

Keizer Kamiel is de man van de lach en de spot, maar hij had ook oog voor de serieuze problemen waar stadsgenoten in terechtkwamen. Net als de andere grote Aalstenaars Adolf Daens en Louis Paul Boon stond hij op zijn manier op de barricades tegen honger en eenzaamheid. Kamiel keek niet naar afkomst, kleur, geaardheid, legaal of illegaal. Wie honger had, was welkom in zijn ‘huizeken’ in de Moorselbaan waar de voedselbedeling elke zaterdagochtend plaatsvond.

De vzw Mensen Helpen Mensen werd opgericht in de zomer van 1996, samen met Jan Dooms, Nicole Ringoir en Ernest Wailly. Het startte met een benefietconcert op de Jaarbeurs. Op Kerstdag was er een Kerstfeest voor wie eenzaam of kansarm was. Vandaag de dag staat de vzw onder leiding van dochter Mia Sergant.