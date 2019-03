50 jaar keizer Kamiel: de keizer neemt afscheid Rutger Lievens

01 maart 2019

15u15 0 Aalst 2019 is een speciale editie van Aalst carnaval, want Kamiel Sergant is 50 jaar keizer carnaval. Een halve eeuw keizer Kamiel, dat laten we niet zomaar voorbijgaan. De laatste twee weken voor carnaval blikken we met enkele archieffoto’s terug op het mooie leven en werk van Kamiel Sergant. Vandaag: carnaval zonder keizer Kamiel.

De laatste 8 jaar nam keizer Kamiel in stappen afscheid van zijn carnaval. Op de prinsenverkiezing van 2011 was hij voor het eerst niet aanwezig als presentator. Officieel was hij ziek en liet hij een doktersbriefje afgeven aan burgemeester Ilse Uyttersprot. Kamiel was tijdens de laatste repetitie voor de prinsenverkiezing echter ontgoocheld. Hij ontdekte er dat hij niet meer mocht presenteren en mocht met zijn Kamillekes maar 5 minuten het podium op. De keizer excuseerde zich wel achteraf bij prins Kristof.

In 2012 was het eveneens een prinsenverkiezing zonder keizer Kamiel als presentator. Hij was getroffen door een hersenbloeding en werd geopereerd aan zijn heup. Kamiel was wel aanwezig en kwam op het podium ‘Doeme Voesj’ roepen. 2013 was de laatste prinsenverkiezing die hij presenteerde. In 2014 kondigde de keizer carnaval aan tijdens de popverbranding dat hij niet meer actief zou deelnemen aan carnaval. Toch bleef hij nog op eigen tempo carnavalsactiviteiten bijwonen, tot vorig jaar. Sinds vorig jaar is hij niet meer aanwezig op de carnavalsraadszitting en op de tribune van de Grote Markt. Kamiel volgt carnaval wel nog vanuit woonzorgcentrum Denderrust in Herdersem.