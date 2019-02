50 jaar keizer Kamiel: De Kamillekes volgen hem overal Rutger Lievens

26 februari 2019

14u31 0 Aalst 2019 is een speciale editie van Aalst carnaval, want Kamiel Sergant is 50 jaar keizer carnaval. Een halve eeuw keizer Kamiel, dat laten we niet zomaar voorbijgaan. De laatste twee weken voor carnaval blikken we met enkele archieffoto’s terug op het mooie leven en werk van Kamiel Sergant. Vandaag: met Kamiel naar de rusthuizen.

In Aalst worden de senioren niet vergeten tijdens carnaval. Keizer Kamiel bezocht samen met het Feestcomité jaarlijks de woonzorgcentra. In zijn kielzog dansten zijn ‘dansmariekes’ De Kamillekes. Het dansgroepje rond keizer Kamiel ging van start in 1968 en werd in 1969 een officiële dans- en carnavalsgroep. De Kamillekes dansten overal met Kamiel, ook in de carnavalsstoet. De Kamillekes bleven bestaan tot 2014, nadat bekend raakte dat Kamiel in 2015 niet meer in de stoet zou gaan. AKV De Denjer Enjeren kocht de wagen van De Kamillekes.