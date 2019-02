50 jaar keizer Kamiel: de jaren 70, Elvis achterna Rutger Lievens

22 februari 2019

12u31 0 Aalst 2019 is een speciale editie van Aalst carnaval, want Kamiel Sergant is 50 jaar keizer carnaval. Een halve eeuw keizer Kamiel, dat laten we niet zomaar voorbijgaan. De laatste twee weken voor carnaval blikken we met enkele archieffoto’s terug op het mooie leven en werk van Kamiel Sergant. Vandaag: de jaren 70, de keizer kleedt zich als The King.

Kamiel Sergant is een enorme fan van Elvis Presley. De keizer van het carnaval van Aalst kijkt enorm op naar The King. Ze werden ook quasi gelijktijdig geboren, Kamiel op 9 januari en Elvis toen het nog 8 januari was in de Verenigde Staten. Dat Elvis zijn grote idool was, is te zien aan de kostuums die keizer Kamiel droeg in de carnavalsstoeten van de jaren 70 en 80. Die kostuums leken goed op de kostuums waarmee Elvis zijn optredens gaf. Kamiel zou gezegd hebben over Elvis: “We hebben alles gemeen. Alleen kon Elvis niet zingen en ik wel.”