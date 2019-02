50 jaar keizer Kamiel: 1969, keizer voor het leven Rutger Lievens

21 februari 2019

10u47 2 Aalst 2019 is een speciale editie van Aalst carnaval, want Kamiel Sergant is 50 jaar keizer carnaval. Een halve eeuw keizer Kamiel, dat laten we niet zomaar voorbijgaan. De laatste twee weken voor carnaval blikken we met enkele archieffoto’s terug op het mooie leven en werk van Kamiel Sergant. Vandaag: 1969, keizer voor het leven.

Na overwinningen op de prinsenverkiezingen van 1963, 1966 en 1968 titelden de kranten dat Aalst opnieuw een keizer carnaval had. Opnieuw, want voor Kamiel Sergant was al eens iemand anders keizer carnaval van Aalst geweest: Fransky De Boitselier. Die was prins carnaval in 1954, 1955 en 1956. Fransky werd meteen na zijn overwinning in 1956 aangesteld als keizer. Hij overleed in 1962, dus voor Kamiel Sergant een eerste keer prins werd in 1963.

In december 1969 - meer dan een jaar na zijn derde overwinning - kreeg Kamiel Sergant de titel van keizer. Sinds die dag is Kamiel Sergant de enige keizer carnaval van Aalst en hij is dat voor het leven. Zolang Kamiel leeft, zal niemand anders zich keizer mogen noemen ook al wint men drie keer de prinsenverkiezing. Het bewijs is geleverd door Michel Cleemput die ondertussen ook al drie keer prins is. En Werner Kinoo gaat in 2020 voor een derde overwinning. Zolang Kamiel Sergant leeft, is de titel niet vacant, en het is niet zeker of er ooit nog een nieuwe keizer komt. Ook daarover lopen de meningen in Aalst uiteen.