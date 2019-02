50 jaar keizer Kamiel: 1968, derde keer prins carnaval maar nog geen keizer Rutger Lievens

20 februari 2019

11u52 0 Aalst 2019 is een speciale editie van Aalst carnaval, want Kamiel Sergant is 50 jaar keizer carnaval. Een halve eeuw keizer Kamiel, dat laten we niet zomaar voorbijgaan. De laatste twee weken voor carnaval blikken we met enkele archieffoto’s terug op het mooie leven en werk van Kamiel Sergant. Vandaag: 1966, een tweede keer prins carnaval.

Kamiel Sergant wilde een derde keer prins worden in 1968 en dat deed hij met de vingers in de neus. Volgens zij die erbij waren, was er van een spannende strijd geen sprake. Tegenkandidaten Luc Peirlinck, Edmond De Smet en Rudolf Maes maakten geen schijn van kans. Toen Kamiel, toen al immens populair, het podium op stapte ontplofte de zaal. Kamiel won dankzij een groot aantal stemmen én veel punten van de jury. Zijn liedje ‘Was ek Berremiester’ scoorde enorm goed.

Kamiel was zo de eerste na Fransky De Boitselier die drie keer prins carnaval van Aalst was geworden. De kranten schreven dat Aalst een nieuwe keizer carnaval had, toch kreeg hij die titel nog niet meteen na zijn derde overwinning...