50 jaar keizer Kamiel: 1966, tweede keer prins carnaval Rutger Lievens

19 februari 2019

13u01 2 Aalst 2019 is een speciale editie van Aalst carnaval, want Kamiel Sergant is 50 jaar keizer carnaval. Een halve eeuw keizer Kamiel, dat laten we niet zomaar voorbijgaan. De laatste twee weken voor carnaval blikken we met enkele archieffoto’s terug op het mooie leven en werk van Kamiel Sergant. Vandaag: 1966, een tweede keer prins carnaval.

Na een mislukte poging in 1962 en een eerste overwinning in 1963 doet Kamiel Sergant in 1966 opnieuw mee aan de prinsenverkiezing van Aalst. Kamiel Sergant is dan 31 jaar oud. In 1966 krijgt hij het niet cadeau, want er zijn maar liefst vijf tegenkandidaten. Onder hen Jean-Paul De Boitselier, die prins zou worden in 1967 en 1970 en zoon is van de eerste keizer carnaval Fransky De Boitselier.

Kamiel Sergant voerde een ongezien hevige campagne met aanplakbiljetten in de stad, een toeterende autokaravaan en spandoeken van supporters in de verkiezingszaal. Met het liedje ‘Poepenteoter’, over het ontbreken van een Aalsters cultureel centrum, wist hij iedereen te overtuigen.

Hij werd in 1966 niet alleen prins carnaval van Aalst, maar ook Prins der Prinsen, een verkiezing onder alle prinsen carnaval van België. Kamiel versloeg er collega’s uit Mechelen en Baasrode.