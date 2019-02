50 jaar keizer Kamiel: 1963, eerste keer prins carnaval Rutger Lievens

18 februari 2019

12u48 0 Aalst 2019 is een speciale editie van Aalst carnaval, want Kamiel Sergant is 50 jaar keizer carnaval. Een halve eeuw keizer Kamiel, dat laten we niet zomaar voorbijgaan. De laatste twee weken voor carnaval blikken we met enkele archieffoto’s terug op het mooie leven en werk van Kamiel Sergant. Vandaag: 1963, een eerste keer prins carnaval.

Kamiel Sergant was al eens kandidaat-prins geweest in 1962. Het was zijn reactie tegen het nieuwe reglement voor de prinsenverkiezing, dat stelde dat de kandidaten voortaan Algemeen Nederlands moesten praten. Kamiel Sergant zong en sprak in het Oilsjters en kreeg daarom van sommige juryleden een 0, waardoor Karel De Naeyer prins werd in 1962.

Eigenlijk wilde hij daarna niet meer deelnemen aan de prinsenverkiezing, maar pers en publiek waren zo positief dat hij zich liet overtuigen om in 1963 toch nog eens mee te doen. Armand Pien en Denise Maes, bekende televisiegezichten in die tijd, presenteerden de show. Kamiel bracht een ode aan alle ajuinen in het dialect en dit keer was de jury wel overtuigd. Don Camillo haalde het van Don Juan en Don Marcus. Hij mocht het prinsenkostuum van Karel De Naeyer aantrekken en Kamiel zou dat kostuum in 1964 doorgeven aan Henri Arijs.