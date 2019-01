50 banen bedreigd bij Nexans in Erembodegem Rutger Lievens

24 januari 2019

10u31 0 Aalst Nexans, de Franse fabrikant van kabels met een vestiging in Erembodegem, schrapt in ons land 70 banen. In Erembodegem zouden er 50 banen verdwijnen.

De Franse fabrikant van kabels kondigt een herstructurering aan waarbij in Europa 939 banen verdwijnen. Er kunnen ook 296 jobs bij komen. Volgens het bedrijf gaat het om 70 banen in België in de vestigingen in Erembodegem en Elouges bij Dour. Dat meldt de woordvoerster van Nexans Benelux.

In de Erembodegemse vestiging zouden er 50 banen verdwijnen. Sophie Van Outryve, de woordvoerster van het bedrijf, voegt eraan toe dat er ook aanwervingen voorzien zijn in België, maar kan er geen aantal op plakken. Nexans meldde in het persbericht dat de herstructurering de grootste gevolgen heeft in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, en in mindere mate België, Noorwegen en Italië.

Volgens cijfers uit februari 2016 werken er 227 arbeiders en 92 bedienden bij Nexans in Erembodegem.