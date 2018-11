5 ondernemers openen pop-up in Huis De Bolle en helpen het goede doel Rutger Lievens

21 november 2018

16u05 0 Aalst 5 creatievelingen met pit openen tijdens de eindejaarsperiode een pop-up in Huis De Bolle in de Zwarte Zustersstraat in Aalst, het gebouw van de vroegere stadsdrukkerij. Front row bags, Leselles, Anna pops, Puur Groen en Jucy verenigen zich en geven dit leegstaand pand een fijne tijdelijke invulling.

“Samen vormen we een boeiend en warm verhaal waarbij slowjuices, interieur, mode en stadsgroen centraal staan”, zeggen de ondernemers. “Onze conceptstore vormt een de tijdelijke invulling van de Aalsterse stadsdrukkerij. Het complete pand is een broeikast van jonge ondernemers. Door creatief met leegstand om te gaan is de drempel laag en betaalbaar om initiatieven te laten (door)groeien. Kruisbestuiving werkt, onze pop-up is geboren.”

De conceptstore is vanaf vandaag geopend, tot 29 december. De winkel is telkens van woensdag tot zaterdag open tussen 10 en 18 uur. En er wordt ook gedacht aan het goede doel. “We besloten in het kader van de Warmste week een deel van onze omzet te schenken aan de serviceclub Ladies Circle Aalst, die dit jaar oa. het project De Caspers steunen”, klinkt het.