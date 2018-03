5.000 lopers op Q-run 16 maart 2018

De Q-run is uitverkocht, waardoor zaterdag 5.000 sportievelingen aan de start staan. De Q-run is een unieke looptocht door de magisch verlichte stad. "Kom gerust de lopers aanmoedigen langs het parcours", zegt de stad. "Start, vanaf 18 uur, en aankomst in de Florahallen. Opgelet: in verschillende straten geldt die dag een parkeerverbod. De loop doorkruist het centrum. Op het parcours worden tal van blikvangers geplaatst. Meer info vind je op de website van de Q-run", zegt de stad. Op aalst.be vind je het parcours terug en de lijst met straten waar je zaterdag niet mag parkeren. (RLA)