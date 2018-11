5.000 auto’s hebben toegang tot autovrije zone in het stadscentrum Rutger Lievens

28 november 2018

10u05 0 Aalst Maar liefst 5.000 voertuigen mogen legitiem het autovrije stadscentrum in. Zoveel badges zijn er in omloop om de verzinkbare paaltjes aan de rand van de autovrije zone in de grond te doen zakken. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) wil nagaan of al die voertuigen wel echt recht hebben op toegang tot de binnenstad.

Open Vld’er Bart Van den Neste vroeg op de gemeenteraad aan het stadsbestuur wanneer de verzinkbare paaltjes in onder meer de Kattestraat, Molenstraat, Korte Zoutstraat en Nieuwstraat eindelijk werden vervangen door een modern systeem met nummerplaatherkenning.

“Op 24 oktober 2017 keurde deze gemeenteraad volgend punt goed: implementatie van een vast nummerplaatherkenningssysteem voor de controle en handhaving van het autoluwe centrum van Aalst”, zegt Van den Neste (Open Vld). “Dat systeem heeft als doel om de verzinkbare paaltjes die vandaag meer stuk zijn dan dat ze werken te vervangen. In de plaats komen dan ANPR-camera’s die overtreders zullen registreren en na vaststelling beboeten met een GAS-boete.”

Het gemeenteraadslid vond het niet kunnen dat na een jaar nog altijd niets was gebeurd. “De controle op het autoluwe centrum is nog meer zoek dan dat het voordien al was”, zegt hij. “En nu lees ik in het beleidsmemorandum van de ambtenaren van de stad Aalst dat ze aan het nieuw te vormen stadsbestuur vragen om werk te maken van de invoering van dit systeem. Waarom keert beslist beleid terug in dat memorandum? Op de commissie mobiliteit van oktober kreeg ik het antwoord dat binnen de meerderheid niet iedereen dit nog wil invoeren deze legislatuur.”

Tegen de zomer

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) beloofde dat er tegen de zomer van 2019 een dergelijk systeem zou zijn. “Tegen de zomer van 2019 willen we dat operationeel hebben”, zei hij. “Technisch is het al mogelijk, maar we zitten met nog enkele andere vragen. Wie zal de beelden bekijken? De politie of iemand van de stad? Wie zal de processen-verbaal opstellen? Uit ervaring weten we dat als je zo’n camera laat lopen, we binnen de kortste keren met tienduizenden vaststellingen zitten”, aldus de burgemeester. “Het komt er maar binnen een afgebakend kader. Het mag ook geen financiële melkkoe worden.”

De burgemeester wil met de invoering van het nieuw systeem herbekijken wie toegang krijgt tot het autovrije stadscentrum. “Op dit moment zijn er 5.000 legitimaties. We moeten bekijken wie er wel in mag en wie er eigenlijk niet thuishoort”, zei burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).