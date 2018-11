417.000 Europese, Vlaamse en Oost-Vlaamse middelen om Aalsterse jongeren aan het ondernemen te zetten Rutger Lievens

12 november 2018

16u55 0 Aalst De stad Aalst en hogescholen HoGent en Odisee hebben Vlaamse middelen en EFRO-steun binnengehaald voor Broeikas. In totaal gaat het om 417.000 euro subsidies. Dankzij Broeikas krijgen ondernemende jongeren de kans om te experimenteren. De stad wil zo het aantal startende ondernemingen doen stijgen.

Het project Broeikas loopt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2020. Het projectbudget bedraagt 525.000 euro. “Hiervan ontvangen we 210.000 euro steun van EFRO (Europese subsidies, nvdr.), 157.500 euro van het Hermesfonds en 50.340 euro van de provincie Oost-Vlaanderen”, aldus Tineke Stockman, diensthoofd Economie van de stad Aalst.

Begin oktober werd de aftrap van het nieuwe Broeikas-jaar gegeven met een gloednieuw programma én twee nieuwe teamleden. “Met Broeikas willen de stad Aalst en de hogescholen HoGent en Odisee de drempel naar het zelf opstarten van een ondernemende activiteit omlaag. We zetten in op Aalsterse jongeren tussen 18 en 25 jaar en laten hen nauw samenwerken met lokale bedrijven, organisaties en verenigingen”, zegt Tineke Stockman. “Broeikas creëert kansen voor jongeren om te experimenteren. Op termijn verwachten we mede door Broeikas een groei aan startende ondernemingen, wat onze dynamische stad enkel ten goede komt.”

Train the trainer

Nieuw dit jaar is het Train-the-trainer-traject en de Broeikassafari met een aanbod gericht op middelbare scholieren van 16 tot 18 jaar. Broeikas pakt verder opnieuw uit met het creatieve keuzevak Design Thinking Lab//Aalst Challenge Project. Tijdens deze sessies worden maatschappelijke uitdagingen die Aalst kunnen transformeren naar een stad van de toekomst aangekaart. Dit jaar zet het keuzevak in op het duurzaam maken van carnaval, waarbij jongeren geïnspireerd werden door uiteenlopende experten. Zowel bewoners, stadsdiensten, ondernemers, bedrijven als andere organisaties worden betrokken via deze uitdagingen.

Ondernemersaward

Naar jaarlijkse traditie mag het event ‘De Ondernemersaward’ zeker niet ontbreken. “De kick-off waarbij het project werd voorgesteld aan de studenten binnen de hogescholen HoGent en Odisee was alvast een schot in de roos”, klinkt het.

“De Ondernemersaward ontving enkele jaren geleden een internationale prijs en kan worden beschouwd als één van de topnetwerkevents in de stad Aalst. Rond welk thema er dit jaar zal worden gewerkt, is nog een groot geheim. Wat we wel al kunnen prijsgegeven is dat de komende editie zal doorgaan op donderdag 25 april 2019 in CC De Werf”, zegt Anja Cornelis, projectcoördinator Broeikas.

Op 6 december is er Goed geboekt: Start-up survival van Broeikas in Utopia. De workshops zijn er voor iedereen die de stap wil zetten naar het ondernemerschap, maar nog een extra duwtje in de rug kan gebruiken. Wil je mee bouwen aan het ecosysteem Broeikas? Neem dan contact op via info@broeikas.be of surf naar www.broeikas.be.