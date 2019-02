40 jaar prins Enrico: “La Esterella gaf me mijn naam” Rutger Lievens

20 februari 2019

15u24 0 Aalst 1979 was het gezegende jaar dat Enrico Le Clair - geboren als Etienne Le Clair - prins carnaval werd van Aalst. 40 jaar prins is hij ondertussen en bijna even lang Europaprins en het lijkt alsof hij nog altijd op campagne is. De rusthuizen, de prinsenverkiezing, de carnavalswerkhallen... Waar carnaval wordt gevierd zie je Enrico.

Zolang Enrico kan zingen, is hij gelukkig. Enrico (in juli 80 jaar oud) was als kind al een zangtalent. “In mijn jonge tijd waren er zangwedstrijden en die noemden ze crochetwedstrijden. “Aan 129 crochetwedstrijden heb ik meegedaan en 97 keer had ik de eerste prijs beet”, zegt Enrico. “Ik was altijd bij de eerste vijf”, zegt hij.

Enrico was gespecialiseerd in Spaanse en Italiaanse liedjes. Genre Mexico. De eerste 14 jaar van zijn leven heette hij gewoon Etienne. “Toen ik 14 jaar oud was, was er een crochetwedstrijd in ‘t Klein Parksken in Aalst. La Esterella was daar en ze hoorde mij. Ik zong iets Italiaans. La Esterella kwam bij mij en zei: “Etienne, dat is toch geen naam voor u. Enrico, dat is iets voor u!”, zei ze. La Esterella heeft mij mijn naam gegeven”, zegt Enrico. Sinds vorig jaar staat Enrico ook op zijn identiteitskaart.

Vier jaar op verkiezingscampagne

40 jaar geleden is hij tot het uiterste moeten gaan om de prinsentitel binnen te halen. In Aalst gaat niks voor niks. “Ik woonde in Erembodegem en tot de fusie van 1976 kon je als Erembodegemnaar geen kandidaat-prins zijn in Aalst. Ik zat ook niet in een carnavalsgroep, er stond niemand achter mij. In 1977 ging ik op campagne om prins te worden in 1978. Ik was overal en mikte op de fanfares. 200 mensen van fanfares betaalde ik het toegangsticket van 60 frank per persoon om binnen te kunnen in de prinsenverkiezing.”

Aan de vooravond van de prinsenverkiezing heeft Enrico een auto-ongeval. “Ik wou zes bakken bier uitdelen aan carnavalisten. Die bakken stonden in de koffer van mijn wagen. Aan het kerkhof bots ik tegen een vrachtwagen... De bakken bier vlogen in het rond, ik zat helemaal onder de drank. Voor de politie was het duidelijk: ‘Hij is zat’. Maar ik drink nooit”, zegt Enrico.

Ondanks het ongeval haalt Enrico toch het podium van de prinsenverkiezing van 1978, maar daar moet hij zijn meerdere erkennen in Michel Cleemput. Die scoort bij het publiek met de carnavalsklassieker ‘Doe de Poesjkapel’. “Tot op vandaag heb ik een goeie band met Michel Cleemput. Ik heb toen op het podium de micro vastgepakt en gezegd: ‘Beste carnavalisten, vanaf morgen is Enrico overal, om volgend jaar prins te worden.’ En ik heb dat gedaan, ik was overal.”

In 1979 haalde Enrico het wel op de prinsenverkiezing tegen kandidaat ‘keipernaugel’. In 1980 werd hij prins van Oost-Vlaanderen en een jaar later Europaprins.

“Huis verkocht, maar het was het waard”

Enrico voerde campagne tussen 1977 en 1981. “Dat kostte stukken van mensen en ik heb nadien mijn huis moeten verkopen”, zegt Enrico. “Ik heb het ervoor over. Ik was het buitenbeentje”, vertelt hij. Waar Enrico het meest fier over is, zijn zijn bezoekjes aan de rusthuizen. “Al 40 jaar vertegenwoordig ik Aalst als prins in heel het land. Ik ben overal, ik zing overal. Al 36 jaar zing ik in de rusthuizen, voor onze senioren. De carnavalisten waarderen dat. In de stoet gaan er een paar carnavalskoppen van mij mee. Metershoog! Wat een eer!”, zegt Enrico.