40.000 N-VA-postkaarten

20 juni 2018

De Aalsterse N-VA verdeelt 40.000 sets van tien postkaarten die de metamorfose van de stad in de kijker moeten zetten. "De postkaarten 'Groeten uit Aalst - de meest charmante stad van Vlaanderen' droppen we in alle Aalsterse brievenbussen. Ze tonen de verandering die Aalst onderging, met het Nieuw Administratief Centrum, de heraanleg van de stationsomgeving, de restauratie van de Sint-Martinuskerk, de tranformatie van de site Schotte en de bouw van woonzorgcentra", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Op elke postkaart staat ook een citaat van een politcus, schrijver of wetenschapper. Je kan deze postkaarten naar vrienden of familie sturen die niet meer in Aalst wonen, om te tonen hoe het hier veranderd is", klinkt het bij N-VA. (RLA)