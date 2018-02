4,8 miljoen euro voor warmtenet op Immerzeel 27 februari 2018

02u46 0

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA) trekt 4.865.000 euro uit voor een warmtenet in Immerzeel in Aalst. Immerzeel + uit Aalst is een van de drie winnaars gekozen door een jury van onafhankelijke experts die de 'Oproep Stadsvernieuwing 2016' moesten beoordelen. Ook projecten in Eeklo en Leuven krijgen subsidies. Aan de Immerzeeldreef in Aalst zullen de komende jaren 600 nieuwe woningen worden ontwikkeld. Centraal komt er een landschapspark met daarrond een mix van woonvormen. In deze zone zal tien procent van de woningen voorbehouden worden voor sociale woningen.





Het wordt een duurzame stadsontwikkeling, als het van Homans afhangt. Naast aandacht voor groen en ruimte voor water, komt er een warmtenet van de vierde generatie. Burgers zullen betrokken worden bij het beheer van de wijk, participatie en collectiviteit zullen centraal staan. (RLA)