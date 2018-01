39 assistentiewoningen in de Gentsestraat 24 januari 2018

02u40 0 Aalst Op de hoek van de Gentsestraat en Nieuwbeekstraat in Aalst zijn 39 assistentiewoningen geopend door burgemeester Christoph D'Haese (N-VA).

"Residentie Prinsenhof bevindt zich op 650 meter van het centrum van Aalst, telt 39 assistentiewoningen met privatieve terrassen, 17 ondergrondse autostaanplaatsen, een tuin en een gemeenschappelijke infrastructuur", zegt initiatiefnemer Wilfried Martens van Senior Homes. "We kiezen ervoor om assistentiewoningen in de stad te bouwen en Aalst stond op ons verlanglijstje. Alle eenslaapkamerappartementen (tussen 51 en 73 m²) hebben veel lichtinval, een volwaardige keuken, leefruimte, badkamer, berging, een privé terras tot 30 m². De inrichting van het appartement maar ook van het hele gebouw is voorzien op 'rolstoelleefbaarheid en -toegankelijkheid', zodat men ook bij verminderde mobiliteit nog steeds in zijn appartement kan blijven wonen", zegt hij. "De woonassistente is 6 op 7 dagen aanwezig, niet alleen een luisterend empathisch oor voor alle bewoners, maar indien gewenst zorgt zij ook voor alle coördinerende diensten: boodschappen, apotheek, thuiszorg, kine, podologie, kapper, poets, strijk en was."





Senior Homes zegt ook open te staan voor jongere bewoners met een fysieke beperking. Meer op www.seniorhomes.be. (RLA)