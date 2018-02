38 zonnepanelen op Sint-Pauluskerk INSTALLATIE ZAL INSTAAN VOOR EEN DERDE VAN JAARVERBRUIK RUTGER LIEVENS

27 februari 2018

02u47 0 Aalst De energiecoöperatieve Denderstroom zal zonnepanelen leggen op de Sint-Pauluskerk in de Botermelkstraat in Aalst. Er komen 38 zonnepanelen en de installatie zal instaan voor ongeveer een derde van het jaarverbruik van de kerk. Voor Denderstroom is dit het vijfde zonne-energieproject, eerder kwamen er ook al zonnepanelen op bioboerderij De Loods in Aalst. De installatie wordt ingehuldigd op Pinkstermaandag.

"De kogel is door de kerk", zo kondigt de coöperatieve Denderstroom het project aan op hun Facebookpagina. "Denderstroom zal 38 zonnepanelen (meer dan 10,6 kW) plaatsen op de kerk van Sint-Paulus. De installatie zal instaan voor ongeveer één derde van het jaarverbruik van de kerk. De panelen zijn van het merk Trina Solar, de omvormer SMA. Denderstroom kiest namelijk enkel voor topproducten om elk technisch risico te vermijden", zegt Denderstroom. "Het zal opnieuw een primeur voor België zijn: nooit eerder werden er door een coöperatie zonnepanelen op een kerkgebouw gelegd."





Zonnepanelen op kerkdaken, in onder meer Antwerpen en Limburg bestaat het wel al, maar daar hebben privé-investeerders in de zonnepanelen geïnvesteerd en dus geen coöperatieve. De Sint-Pauluskerk is de eerste in de ruime regio die zonnepanelen krijgt. "Volgende week maandag start de installatie. Het is een uniek project in die zin dat het door burgers en parochianen wordt gefinancierd. De pastoor heeft folders met info over de coöperatieve rondgedeeld aan de parochianen en ze hebben aandelen van Denderstroom gekocht. De kerk leent er zich toe omdat ze niet beschermd is en ze genoeg wordt gebruikt", zegt Alex Polfliet van Denderstroom.





Uitzonderlijk

Het is vrij uitzonderlijk dat er zonnepanelen op het dak van een kerk worden gelegd. De Sint-Pauluskerk dateert van 1994 en het gaat om een vrij modern gebouw met een plat dak. "Ik veronderstel dat de neogotische kerken zich er niet zo toe lenen. Het gaat ook vaak om beschermde gebouwen waar je geen zonnepanelen op mag leggen. De kerk van de parochie St.-Paulus en O.-L.-Vrouw ter Rozen in Aalst beschikt over een plat dak en is gezet in 1994", zegt Peter Kiekens, pastoor in de kerk. Volgens hem spelen zowel financiële als ecologische redenen een rol om zonnepanelen op de kerk te leggen. "Dat we in deze tijden kiezen voor een ecologische energiebron lijkt mij zo vanzelfsprekend dat ik er weinig uitleg moet bij geven. Dan is er nog het financiële aspect dat een rol speelt. We leven in een tijd dat de burgerlijke overheid signalen geeft dat we zoveel mogelijk zelfbedruipend moeten zijn als kerk en dus zo onafhankelijk mogelijk van de staat. Zonnepanelen kunnen daarbij helpen", zegt de priester.





Voor de inhuldiging van de installatie werd een katholieke hoogdag gekozen, Pinkstermaandag.