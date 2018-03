38.000 lege cd-doosjes worden gerecycleerd 15 maart 2018

38.000, met zoveel lege cd-doosjes bleef de bibliotheek van Aalst achter door de verhuis naar Utopia. In de nieuwe bibliotheek zullen de cd's op een andere manier worden aangeboden, namelijk in een flexibel plastic hoesje in plaats van in een doosje. "Na wat zoeken werd hiervoor een recycleerder gevonden, die de doosjes kan recycleren. Daardoor hoeven ze dus niet onherroepelijk verloren te gaan in de verbrandingsoven", zegt Tina Verraes van afvalintercommunale ILvA. "Elk onderdeel van het doosje wordt afzonderlijk gerecycleerd: het doorzichtig doosje, de tray waarin de cd vastklemt en de omhullende diefstalbeveiliging. Met zo'n 20 mensen zijn ze in de bib nu bezig de doosjes te ontmantelen", zegt Verraes. De cd-doosjes zijn goed voor ongeveer 4 ton die niet naar verbranding moet. (RLA)