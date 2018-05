37 dialecten leren door anekdotes, recepten en volksverhalen 31 mei 2018

02u37 3 Aalst 77 filmpjes die de rijkdom tonen van 37 dialecten in Denderland. Dat is het resultaat van de dialectopnames die Erfgoedcel Denderland organiseerde in alle deelgemeenten van Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove.

"In de filmpjes horen we lokale anekdotes, recepten van streekgerechten, verhalen over dorpsfiguren of markante gebeurtenissen uit het verleden. En men kan ook dialecten vergelijken door opnames van de parabel van de verloren zoon te bekijken", vertelt Michaël Van Houtte, projectmedewerker bij de erfgoedcel.





Jaar van het dialect

Erfgoedcel Denderland wil tijdens het 'jaar van het dialect' de volkstaal documenteren en in de kijker zetten.





"Dialect is heel broos immaterieel erfgoed geworden. Enerzijds is dialect als levende taal constant aan verandering onderhevig, anderzijds spreken minder en minder mensen dialect in een wereld waar Standaardnederlands de norm is geworden."





"In de filmpjes kom je meer te weten over de konkers in Aalst, het godsdeel in Aaigem en Bambrugge, de onderbroek van Alma uit Gijzegem, de tovenaars van Iddergem, het strontstraatje in Smetlede, de eerste atheïst in Lieferinge, zatte Omer uit Welle en de wortelkrabbers uit Ninove. Ook leer je hoe je Pollaarse trot of Vlekkemse sop maakt", verklapt Van Houtte.





De filmpjes zijn te raadplegen op MADEinDENDERLAND.be en zijn in het najaar van 2018 te zien in de tentoonstelling 'Dialect in Denderland' in de verschillende bibliotheken uit de regio.