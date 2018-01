365 bestuurders onderworpen aan alcoholcontrole na prinsenverkiezing 22 januari 2018

De politie heeft zoals elk jaar in de nacht van zaterdag op zondag, naar aanleiding van de prinsenverkiezing in de stad, een alcoholcontrole uitgevoerd. In totaal werden 365 bestuurders aan een ademtest onderworpen. 11 bestuurders moesten een bijkomende ademtest afleggen omdat er symptomen waren van alcoholgebruik. Vijf bestuurders hadden uiteindelijk te diep in het glas gekeken. Daarvan moest er één zijn rijbewijs inleveren voor drie uur, twee anderen kregen een rijverbod van zes uur opgelegd. Nog twee andere bestuurders mochten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. Daarnaast werden ook nog enkele andere overtredingen vastgesteld. Drie bestuurders kregen een onmiddellijke inning voor het overschrijden van een doorlopende witte lijn. Eén bestuurder kreeg een pv voor verboden wapenbezit. Tijdens de laatste controlepost werden nog eens 144 bestuurders gecontroleerd. 19 bestuurders moesten een bijkomende test ondergaan. Zes bestuurders mochten hun rijbewijs drie uur inleveren. Nog zes anderen kregen een rijverbod van zes uur. Daarnaast werden ook hier opnieuw twee rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Eén van deze bestuurders had nog geen twee jaar zijn rijbewijs. (KBD)