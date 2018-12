35-jarige man laat het leven in woningbrand Ook hondje overleeft niet, naastliggend huis loopt veel schade op Koen Baten

11 december 2018

17u41 0 Aalst In Aalst is de 35-jarige J.V.G. dinsdagmiddag overleden na een uitslaande woningbrand in de Dompelstraat in Aalst. Het vuur brak iets na 13 uur uit en zorgde voor hevige vlammen en rookontwikkeling. Het slachtoffer woonde er samen met zijn 68-jarige moeder, die op het moment van de brand op bezoek was bij een vriendin. Ook twee andere woningen geraakten beschadigd.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen achteraan de woning uit het dak. Meteen stelden de hulpdiensten alles in het werk om het vuur te bestrijden. De brand kon zich echter verspreidden naar de aanpalende woning onder het dak, waardoor de brandweer een hele tijd nodig had om het vuur onder controle te krijgen. De schade na de brand in de woning was enorm. Aan de achterkant van het huis brandde het hele gebouw bijna weg.

Ook hond gestorven

Al snel werd duidelijk dat er in de woning op nummer 16 nog iemand aanwezig was tijdens de brand. Het slachtoffer bevond zich op het moment van de feiten op de plaats waar de brand ontstond. “In de ruimte waren heel wat vlammen en rook aanwezig, waardoor het voor de man bijna onmogelijk was om nog te ontkomen", laat burgemeester D’Haese weten. “De man woonde samen met zijn moeder, die op het moment van de brand gelukkig niet aanwezig was. De materiële schade was echt aanzienlijk. Zowel de woning op nummer 16 als de aanpalende woning op nummer 18 zijn onbewoonbaar”, klinkt het. In de brand bleef ook de hond van de moeder achter. Ook hij verstikte door de hevige rook die was ontstaan in het huis.

Bij de aanpalende woning liep vooral het dak en de eerste verdieping veel schade op. De eigenaars met hun vier kinderen waren gelukkig niet aanwezig op het moment van de brand. Hen werd een woning aangeboden. De 68-jarige vrouw krijgt opvang bij vrienden nadat haar huis onbewoonbaar is.

Een goede vriend van het slachtoffer is geschrokken van het overlijden van J. “Ik heb hem twee weken geleden nog gezien. Er was zeker niets aan de hand met hem of hij had geen problemen, het is bijzonder tragisch", klinkt het. “Hij hield zich vooral bezig met sleutelen aan computers en aan bromfietsen, daar was hij goed in en dat deed hij graag. Verder deed hij niemand iets kwaad", klinkt het.

Na de brand kwam een afstappingsteam van de gerechtelijke politie ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Ook een deskundige werd opgeroepen. “We kunnen nu nog geen uitsluitsel over de oorzaak van de brand geven", besluit D’Haese. De buurtbewoners waren geschokt door het voorval in hun straat. Door de brand was de Dompelstraat urenlang afgesloten voor het verkeer.