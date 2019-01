34.000 toeristen bezochten vorig jaar Aalst, een stijging van 14% Rutger Lievens

24 januari 2019

13u02 0 Aalst Het aantal toeristen dat Aalst bezoekt zit in stijgende lijn. Vorig jaar telde Aalst 34.000 toeristen, een stijging van 14% ten opzichte van 2017.

“Ten opzichte van 2017 steeg het aantal bezoekers met 14% naar ruim 34.000. Vooral Vlaanderen en Nederland zorgen voor deze stijging, maar opvallend is dat ook steeds meer Franstaligen een kijkje komen nemen in onze stad”, aldus schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA).

Er valt ook opnieuw een sterke stijging in het aantal groepsboekingen te noteren. Met een verhoging van meer dan 30% ten opzichte van 2017 werden er in 2018 525 groepsbezoeken geboekt. “Ons team Toerisme heeft het aanbod de voorbije jaren vernieuwd en uitgebreid. Het zorgt er bovendien ook voor dat de groepen door goed opgeleide gidsen worden begeleid. Daar zijn in de eerste plaats de redenen voor de gestage groei te zoeken”, meent schepen De Brouwer (N-VA).

Bovenaan de lijst prijkt opnieuw de carnavalswandeling met meer dan 200 boekingen, gevolgd door de algemene stadswandeling, goed voor ruim 100 boekingen. “Er wordt de komende jaren geïnvesteerd in een toeristische ontsluiting van het belfort”, belooft De Brouwer. ”Want ook uit de stijgende boeking van groepsbezoeken aan het belfort is de belangstelling hiervoor af te leiden.” In 2017 waren er 26 groepsbezoeken in het belfort, in 2018 waren het er 37.

In afwachting is het belfort al sedert april 2018 elke derde zondag van de maand voor het publiek toegankelijk tussen 14 en 17 uur, en kan gemiddeld op 130 bezoekers per zondag rekenen.